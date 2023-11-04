زلزال يضرب شمال شرق تونس

ضرب زلزال بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم السبت مدينة منزل تميم التابعة لمحافظة نابل شمال شرق تونس.

ووفقا للمعهد الوطني التونسي للرصد الجوي في بيان، فأن مركز الزلزال، سجل بــ 36.72 درجة خط عرض وبــ 11.00 درجة خط طـول.

يشار إلى أن محطات رصد الزلازل، كانت سجلت، يوم أمس، زلزال بلغت قوته 3.5 درجات علـى سلم ريختر، بعرض البحر جنوب جزيرة قرقنة، ولاية صفاقس.

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليونان

وصباح الجمعة، أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالًا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان.

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وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

في سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا، يوم الخميس.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانج التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.