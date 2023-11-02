زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي (00:04 بتوقيت موسكو) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانج التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.

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ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.