زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي (00:04 بتوقيت موسكو) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانج التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.
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