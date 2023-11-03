الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليونان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالًا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان، اليوم الجمعة.
وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

 

وأمس الخميس ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي  على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانج التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.
 

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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزر كماندر

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزر كماندر

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