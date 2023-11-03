زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليونان

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالًا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان، اليوم الجمعة.

وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

وأمس الخميس ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانج التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.



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