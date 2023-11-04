السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إغلاق 3 ورش حدادة في حي الطالبية استجابة للمواطنين

إغلاق ورش حدادة بالطالبية،
إغلاق ورش حدادة بالطالبية، فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من مواطني منطقة الطوابق في حي الطالبية، بقيام ورشة حدادة ومحل نجارة بالتعدي على الطريق العام، وإعاقة حركة المارة، واستخدام آلات للقطع تحدث ضوضاء ويعمل على مدار اليوم.


وقامت المحافظة من خلال حي الطالبية وشرطة المرافق بتنظيم حملة مفاجئة للموقع محل الشكوى وفور ضبط المخالفات تم غلق وتشميع 3 ورش وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية 

وشملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ بـ قطاع هضبة الأهرام وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين تم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام وذلك للتعدي على الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء على مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة والاهرام من ميدان الجيزة والبحر الأعظم وجزيرة الدهب والمحطة والمدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع.


وأسفرت الحملات عن رفع حوالي ٥٠٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ على عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه وفي غير الأماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام  على مدار اليوم.


قطاع إشغالات المنيرة

وشن مسؤولو قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة 250 إشغالًا ثابتًا أو متحركًا.

كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد اشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

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الجيزة الغرفة التجارية المنيرة الغربية جنوب الجيزة جيزة حي شمال الجيزة حي الطالبية حي جنوب الجيزة

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