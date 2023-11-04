فرانس برس تطالب بتحقيق شفاف بعد قصف مقرها في غزة

أخبار غزة الآن أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن طلبها من جيش الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق شامل وشفاف بشأن الغارة التي ألحقت أضرار بمكتبة الوكالة الفرنسية في غزة.

وتعرض مكتب وكالة "فرانس برس" في غزة لأضرار جسيمة جراء ضربة أصابته الخميس، بالإضافة إلى المعهد الفرنسي في قطاع غزة.

تظاهرات في باريس

وشهدت ساحة الجمهورية بـ"باريس" تجمع مئات من الأشخاص تعبيرًا عن دعمهم للفلسطينيين وندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا الحكومة الفرنسية بضرورة التدخل لوقف إطلاق النار.

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ودعت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية إلى مظاهرة حاشدة في فرنسا اليوم السبت دعمًا لفلسطين ووقف الحرب.

الخارجية الفرنسية نحتاج الى تفسير عن الأحداث

وكانت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في تصريح لوسائل إعلام فرنسية في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الغارة "تثير لدينا تعجبًا وعدم فهم"، و"دفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية، لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفًا لـ ضربة إسرائيلية".

وأضافت الوزيرة: "نحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".

وأوضحت أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد. ويتولى هذا المعهد الفرنسي المدعوم من الدولة تنفيذ برامج توعية ثقافية حول العالم.

تعرض منشآت الأمم المتحدة لضربات

وتابعت كولونا، أمس الجمعة، "كما في الأيام الأخيرة، تعرضت منشآت تابعة للأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني ووسائل إعلام لضربات إسرائيلية. لذلك، مثل الآخرين، أعربت فرنسا عن إدانتها.

وشددت كولونا على أن "إسرائيل، كأي بلد، لها الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، لكن من واجبها أن تفعل ذلك بامتثال تام للقانون الدولي الإنساني، أي حماية السكان المدنيين".

وفي بيان آخر، دانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريًّا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام".