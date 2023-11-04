السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أنور قرقاش يطالب أمريكا بالضغط على الاحتلال لإنهاء الصراع في غزة

أنور قرقاش، فيتو
أنور قرقاش، فيتو

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، السبت: إن الحرب الأحدث في غزة تظهر أن سياسة الاحتواء فشلت لدى إسرائيل، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الضغط من أجل إنهاء الصراع سريعًا ووضع إستراتيجية جديدة، وإلا فلن ينظر إليها على أنها بنفس القدر من الكفاءة.

 

وأشار أنور قرقاش في مؤتمر أبو ظبي إلي أن سياسة الاحتواء فشلت لدى إسرائيل وكلما طالت مدة احتجاز الرهائن كلما زادت فرص نطاق الصراع في المنطقة ولا بدَّ من وضع إستراتيجية للحرب على قطاع غزة .

 

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اجتماع عمان اليوم

في سياق آخر، شارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

 

موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأكد أبو زيد أن هناك موقفًا عربيًّا موحدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، مشددين على التالي:

1- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.

2- المطالبة بأولوية دخول المساعدات.

3-رفض تهجير الفلسطينيين.

4- إنهاء الاحتلال.

5- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وتوجه الوزير شكري أمس إلى عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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حماس: الاحتلال يتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

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صحيفة أمريكية تكشف ترسانة حماس العسكرية التى صدمت إسرائيل (فيديو)

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الإمارات غزة فلطسين طوفان الأقصى أنور قرقاش الاحتلال الإسرائيلي

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