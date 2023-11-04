السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

وزير دفاع الاحتلال
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، تمسكه ودولته بقرارهم المتعنت ضد الفلسطينيين بعدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

 

دخول حزب الله المعركة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، منذ قليل: لا نية للدخول في حرب مع حزب الله، لكن إذا قام نصر الله بخطأ السنوار ستكون العواقب وخيمة على لبنان.

 

اتفاق أمريكي إسرائيلي على حماس

وزعم وزير دفاع الاحتلال: أنه لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك - بحسب قوله.

 

اتفاقية السلام مع مصر

وعن تأثير حرب غزة على اتفاقية السلام مع مصر، علق: لدينا اتفاق سلام مع مصر وهي تنسق ما هو مطلوب لمنع وصول الإرهاب إليها - على حد تعبيره.

 

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أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

 

عملية طوفان الأقصى

وأعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير عناصر المقاومة خلال الساعات الماضية 24 آلية عسكرية إسرائيلية.        
 

وقال أبو عبيدة: "نخوض حربًا غير متكافئة سَتُدرَّس في العالم وما نشرناه جزءٌ يسير من بطولات مجاهدينا"، مضيفًا: "أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين إلى معركة غزة".

 

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد بثت اليوم السبت، مشاهد من استهداف قوات خاصة إسرائيلية متحصنة في عدة مبانٍ في بيت حانون بقذائف "TBG" و"RPG" والاشتباك معها.


ومنذ قليل، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًّا إسرائيليًّا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

 

كما ادعى هاجاري في الموجز الصحفي إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.    

 

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

 

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

 

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

 

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

 

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