رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاتحاد الاوروبي بالدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

رفض المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

وجدد اشتية خلال استقباله المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز بـ "رام الله" إلى رفض المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وآخرها خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة.

حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية

وشدد على أن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني مهم، ولكن الأهم أن يكون هناك حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.



وقال اشتية: "إسرائيل إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، تمارس عدوانها على الضفة الغربية وجعلتها ميدانا للقتل، حيث ارتقى أكثر من 340 شهيدًا منذ بداية العام منهم أكثر من 140 شهيدًا منذ بداية الأحداث الأخيرة على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه".



من ناحيته أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن تل أبيب لم تتمكن من تحقيق مكاسب ميدانية رغم مرور شهر على قصف قطاع غزة المتواصل.

ولفت حمدان إلى أن جيش الاحتلال يتكتم على خسائره المادية والبشرية خوفًا على جبهته الداخلية، مشيرًا إلى أنه لا سلام دون زوال الاحتلال.

وأضاف: المقاومة تدير معركتها بكل قوة واقتدار في مواجهة العدو، فيما يتكبد الاحتلال خسائر فادحة دون إحراز أيِّ تقدُّم في عتاده وقواته.



1000 مجزرة داخل قطاع غزة

وأشار إلى استهداف المدنيين في غزة للتغطية على فشل جيش الاحتلال في العدوان، إذ ارتكب قرابة 1000 مجزرة وآخرها قصف موكب سيارات الإسعاف أمس أمام مجمع الشفاء الطبي.

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وأوضح القيادي بحماس أن المستشفيات في غزة تعيش حالة كارثية في ظل النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية.



وحمَّل الإدارة الأمريكية وخصوصًا الرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عمَّا يحدث في غزة.

وفيما يخص استهداف الاحتلال للإعلاميين، قال حمدان إن الصحفيين ومكاتب وسائل الإعلام صاروا في دائرة الاستهداف الصهيوني المباشر في غزة

ودعا الجماهير حول العالم إلى الاستمرار في الفعاليات التضامنية من أجل وقف عدوان الاحتلال على غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الشهداء إلى 9488، من بينهم نحو 4 آلاف طفل.

خسائر جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

من ناحيته أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم السبت مقتل 341 جنديًّا إسرائيليًّا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ولفت متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجري خلال بيان إلى أنه تم إبلاغ عائلاتهم بمقتلهم خلال الحرب مع المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وقوع 242 أسيرًا في قبضة المقاومة الفلسطينية.

أعلنت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".



حماس تمتلك قدرات صاروخية وترسانة أسلحة كبيرة جدًّا

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، أمس الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 8000 صاروخ على إسرائيل في ثلاثة أسابيع، لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وتمتلك أيضًا ترسانة أسلحة كبيرة جدًّا.



وقالت أوكولوفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نحن نعلم أن إمكانات حماس الصاروخية لا تزال موجودة. وفي إسرائيل، تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية كل يوم. وبالإضافة إلى عمليات الإطلاق في المناطق الجنوبية من إسرائيل، يتم إطلاق رشقات قوية مرة أو مرتين على الأقل يوميًّا في الجزء الأوسط من إسرائيل".



ووفقًا لها، فإن حماس عبارة عن هيكل عسكري قوي ومدرب جيدًا ولديه ترسانة ضخمة تشمل من بين أمور أخرى، أنواعًا مختلفة من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات.

وشددت أوكولوفا على، أن "هؤلاء مسلحون مدربون تدريبًا جيدًا (قوات حماس) وكانوا يستعدون لسنوات عديدة".





إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل

في الوقت نفسه، وجدت ممثلة الجيش الإسرائيلي صعوبة في تحديد الترتيب العددي للإمكانات الصاروخية التي ظلت تحت تصرف حماس بعد إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل خلال ثلاثة أسابيع من التصعيد.



ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر المنقضي، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.



وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.



وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

