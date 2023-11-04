السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أول تعليق من الاحتلال على قرار تركيا باستدعاء سفيرها من تل أبيب

أردوغان ونتنياهو،
أردوغان ونتنياهو، فيتو

علقت دولة الاحتلال على قرار أنقرة، اليوم السبت، استدعاء سفيرها من تل أبيب للتشاور.


ولفتت الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم السبت إلى أن قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور خطوة أخرى للانحياز إلى حركة حماس.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويأتي ذلك بعد إعلان تركيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، التي تنفذ منذ شهر عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزة أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين العزَّل معظمهم أطفال ونساء.

 

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه بالنظر إلى المأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل مستمر، فقد تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار".


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان، قوله إن "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه".

 

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وجاءت تعليقات الرئيس التركي بعد أسبوع من إعلان إسرائيل "إعادة تقييم" العلاقات مع أنقرة، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي تضمنت انتقادات حادة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت إسرائيل قد سحبت في وقت سابق كل دبلوماسييها من تركيا ودول أخرى في المنطقة كإجراء أمني.


وأكد أردوغان السبت أن تركيا "لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل"، موضحًا أن قطعها بشكل تام "غير ممكن، خصوصًا في الدبلوماسية الدولية".


ولفت إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين يشرف على الجهود التركية لمحاولة التوسط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

 

7 دول تقطع علاقتها مع إسرائيل

وبعد قرار تركيا بسحب سفيرها لدى إسرائيل، بذلك يرتفع عدد الدول التي قاطعت إسرائيل إلى7 دول، وذلك في ضربة موجعة لتل أبيب ردًّا على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.


وأكدت تقارير أن العدوان الإسرائيلي على غزة أضر باتفاقات التطبيع التي وقعتها عدد من الدول العربية مع إسرائيل وآخرها اتفاقات إبراهيم.


وتشمل الدول التي قاطعت إسرائيل ردًّا على الهجوم على غزة (تركيا – الأردن – هندوراس - بوليفيا – تشيلي - كولومبيا - البحرين)

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أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

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إسرائيل تل أبيب تركيا العدوان الاسرائيلي علي غزة أنقرة بنيامين نتنياهو أردوغان

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