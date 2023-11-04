خلال 4 أيام، إزالة 207 حالات تعد على الأراضي الزراعية ببنها وطوخ

تابعَ اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف وذلك من خلال جولة ميدانية موسعة بنطاق قُرى مركز بنها وطوخ بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية، وتأتي تلك الجولات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

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منوهًا بأن الدولة بكافة أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

وقت تمكنت الحملة اليوم من تنفيذ إزالة (١٦) حالة على مساحة إجمالية (٤١٥٠م٢)، تنوعت مابين مباني بالطوب السويسي ومعارض سيارات على الطريق الزراعي وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، من بينهم عدد(١١) حالة تعد على أراضي زراعية وحرم الطريق على مساحة (٢٩٧٥م٢)، بطريق مصر اسكندرية الزراعي نطاق مدينة طوخ، جميعهم معارض سيارات وتمت إزالة الحالات بالكامل، وتم تحرير محاضر تشوين وتبوير للمُتعدين، كما تم إزلة عدد (١) حالة بناء مُخالف على أرض زراعية صادر لها قرار إزاله على مساحة ٢٠٠م٢ عباره عن دور أرضي+ دور أول علوي+عمدان الدور الثالث بقرية كفر عطا الله مركز بنها، هذا وأثناء المرور لموقع الإزالة تم التحفظ على سيارتين نقل (تريلا وقلاب) ومصادرة حمولتهما إحداهم مُحملة بـ ١٠,٠٠٠طوبه سويسي (أبيض) التي تُستخدم في البناء على الأراضي الزراعية بقرية نقباس مركز بنها، كما تم التحفظ على سيارة نقل مُحملة بـ ٥طن حديد بقرية سنهره مركز طوخ، ويُناشد "المحافظ" أصحاب السيارات النقل بضرورة تواجد تصريح بالحمولة وخط السير وصورة من التراخيص اللازمة، وذلك لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية والتحفظ ومصادرة الحمولة والسيارات.



فيما أوضحَ "المحافظ" أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أربعة أيام من إزالة (207) حالة على مساحة ( 11فدانا و39 قيراطا و7 سهم )، وعدد (٢حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (230م٢) وتم تحرير 105 محاضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.

وفي ذات السياق وجه "الهجان" الساده رؤساء المراكز والمُدن والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف على ضرورة إستمرار التنسيق الدائِم بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات من عليها، من خلال المرور الميداني منعًا لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات أيًا كان نوعها في هذا الشأن، وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددًا على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، مُشيراّ إلى أن منظومة المُتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات زراعية أو بنائية وكافة صور التعدي وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومُدن وأحياء المحافظة.



وفي هذا الصدد فقد أعلنت محافظة عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

جاءت الجولة بحضور كلًا من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.