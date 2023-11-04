السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد إسرائيل والأردن، تعرف على وجهة بلينكن القادمة

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم السبت، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة "حماس". 


ويزور بلينكن الأردن اليوم لإجراء محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب بعد زيارته لإسرائيل أمس الجمعة وهو يعقد حاليا اجتماعا مغلقا مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

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ويناقش الوزير الأمريكي "الآليات العاجلة الرامية إلى الحد من العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية"، في ظل مخاوف المجتمع الدولي من تصعيد الصراع، حسب بيان الخارجية الأمريكية.

 وقتل في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر أكثر من 1400 شخص، حسب السلطات الإسرائيلية، فيما احتجزت "حماس" أكثر من 240 رهينة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ولم تؤكد الخارجية الأمريكية في بيانها الصحفي وجود لقاء بين بلينكن والرئيس التركي حتى لو بدا هذا الأمر محتملا، بحسب الوفد المرافق له.

 وفي أنقرة، سيناقش رئيس الدبلوماسية الأمريكية أيضا مسألة أوكرانيا والانتهاء من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي عرقلته تركيا منذ فترة طويلة، وفقا للمصدر نفسه.

وكان الرئيس التركي قد قدم مؤخرا إلى البرلمان التركي بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"، بعد سبعة عشر شهرا من الجمود، لكن العملية لم تكتمل بعد.

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