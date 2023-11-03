السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

إسرائيل، فيتو
إسرائيل، فيتو

طوفان الاقصي، أفادت وكالة رويترز الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، بأن دولة هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطي استدعت سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

البحرين تعلن سحب سفيرها من الكيان الصهيوني

ويوم الخميس، أكد مجلس النواب البحريني، أن السفير الصهيوني في مملكة البحرين غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من الكيان، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

 

وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن ذلك يأتي تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.

 

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وأكد المجلس، أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الصهيوني المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

 

استدعاء سفير الأردن فى إسرائيل

ويوم الأربعاء، أعلن الأردن، استدعاء سفيره فى إسرائيل، كما أبلغ السفير الإسرائيلى لديه بالبقاء بعيدا؛ احتجاجا على القصف الإسرائيلى على غزة.

 

وقال وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، إن السفير لن يعود إلى تل أبيب إلا إذا أوقفت إسرائيل حربها على القطاع وأنهت الأزمة الإنسانية التى تسببت فيها.

 

وأضاف الصفدى فى بيان أن هذا يأتى تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمستنكر للعدوان الإسرائيلى على غزة، بالإضافة لحرمان إسرائيل الفلسطينيين من الغذاء والماء والأدوية بعد أن فرضت حصارا على القطاع.

 

وقال الوزير إن سفير إسرائيل فى الأردن، الذى غادر قبل أسبوعين وسط احتجاجات، لن يسمح له بالعودة إلا بنفس الشروط، وأضاف أن الأردن يكثف جهوده الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب التى جلبت «مخاطر خطيرة» لانتشار الصراع فى المنطقة وتهديد السلام العالمى.

 

بوليفيا وتشيلي وكولومبيا

كذلك قطعت الحكومة البوليفية علاقاتها مع إسرائيل، وأرجعت القرار إلى ارتكاب إسرائيل عددًا من الجرائم والانتهاكات بحقوق الإنسان فى غزة، بينما استدعت تشيلى وكولومبيا سفيريهما.

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