الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بكاء أعضاء الكنيست أثناء مشاهدة مقاطع للساعات الأولى من طوفان الأقصى (فيديو)

لحظة بكاء أعضاء الكنيست،
لحظة بكاء أعضاء الكنيست، فيتو

طوفان الأقصى، نشرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وهم يبكون بمرارة بعد مشاهدتهم مقاطع فيديو (غير منشورة) من عمليات اقتحام غلاف غزة والسيطرة على المستوطنات في معركة السابع من أكتوبر.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بـ قطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

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وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عملية مشتركة مع "كتائب القسام"، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

 

ضرب قوات الاحتلال بقذائف الهاون

وقالت القسام: دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

كما أعلنت القسام، أن "مجاهدونا يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".

واستهدفت "كتائب القسام" تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.

كما قصفت القسام تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

 

انطلاق عملية طوفان الأقصى

في السابع من أكتوبر الماضي، أعلن محمد الضيف، المطلوب الأول لإسرائيل، قائد الجناح العسكري لحماس، انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في تسجيل صوتي تم بثه.

قال محمد الضيف في رسالة صوتية: إن الضربة الأولى لـ"طوفان الأقصى" استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وإنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الدقائق العشرين الأولى من العملية.

وأشار إلى أن العملية تأتي في ظل ما وصفه "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني...في ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

ودعا محمد الضيف الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل إسرائيل إلى الانتفاض نصرة للأقصى، وقال "اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

كما قال الضيف "أدعو إخوتنا في المقاومة بلبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا للالتحام مع المقاومة بفلسطين".

إعلان محمد الضيف الشهير بـ (أبو خالد) القائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل، وضع قادة الاحتلال في حالة من التخبط والارتباك التي لم تختبر منذ العبور المصري عام 1973.

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