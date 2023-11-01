كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه نجحت في تدمير 4 آليات عسكرية إسرائيلية.



اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

وأضافت كتائب القسام في البيان الصادر عنها اليوم، أن قواتها نفذت هجوما على قوة مشاه تابعة لجيش الاحتلال متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قال قائد ميداني في كتائب القسام، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها؛ بسبب المقاومة الشرسة.

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وأوضح القيادي في كتائب القسام أن “قوات المقاومة الفلسطينية فجرت آليات إسرائيلية عدة"، مضيفا: "مقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن لحظة اجتياح قطاع غزة أصبحت وشيكة.



الهجوم البري على قطاع غزة

وبدأ جيش الاحتلال في شن الهجوم البري على غزة منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنه لجأ إلى تكتيك الكر والفر والعمليات المحدودة في القطاع.

وعلى الرغم من قيام بعض أليات جيش الاحتلال في التوغل داخل أجزاء من قطاع غزة بسبب سياسة الأرض المحروقة، إلا ان كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – نجحت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.



وكبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال محاولات اقتحام قطاع غزة بريا واسقطت عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.

وتراجع جيش الاحتلال عن فكرة اجتياح قطاع غزة بريا، بسبب التحذيرات الأمريكية من تحول القطاع لمستنقع وفخ لإسرائيل خاصة مع تصاعد التحذيرات من قبل حزب الله بالتدخل في الحرب إذا لم يتوقف الهجوم البري على غزة.



وأكدت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استجاب للمطالب الأمريكية وأوقف خطط الهجوم البري الكامل على غزة، خوفا من سقوطه في فخ المقاومة الفلسطينية.