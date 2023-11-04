لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

أعلنت وكالة " فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى B – من مستوى B مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشيا مع التوقعات، ويواجه الاقتصاد المصرى أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما تسبب ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية، في أن يكون سداد الديون والالتزامات الخارجية عبئا قويا بشكل متزايد.

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وكالة فيتش، فيتو

محمد حسين: عوامل رئيسية تعكس أسباب التخفيض الائتمانى لمصر

قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: يعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية، مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى B – ؟، يشير حسين الى ان بطء التقدم في الإصلاحات هو السبب الرئيسى الذى جعل الوكالة تخفض تصنيف مصر الائتمانى بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي.

محمد حسين، فيتو

موديز تخفض التصنيف الائتمانى لمصر من "B3" إلى "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

الجدير بالذكر انه ببداية الشهر الماضي، كانت وكالة موديز، قد أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقع التقرير، أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما، وتوقعت الوكالة، أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".