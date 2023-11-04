السبت 04 نوفمبر 2023
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عصام كامل
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خارج الحدود

الخارجية العمانية تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم إسرائيل في غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

 طالبت الخارجية العمانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، من المحكمة الجنائية الدولية تشكيل محكمة لـ"جرائم الحرب" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة "مجرمي الحرب". 

 

عمان تطالب بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب 

 وذكرت سلطنة عمان في بيان صادر عنها اليوم السبت،  أنها تستنكر وتدين بشدة استمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي.

وأضافت السلطنة في بيانها أن  جيش الاحتلال ارتكب العديد من المجازر: من بينها  المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال.

وتابعت:" وكذلك قصفُه اليوم لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبيّ القطاع".

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيتنها على الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.

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وشددت الخارجية العمانية في بيانها على أن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.

وأكدت على قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.

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