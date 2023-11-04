السبت 04 نوفمبر 2023
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عصام كامل
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الجريدة الورقية

العدد (587) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عصام كامل يكتب: العدوان السداسى على أطفال غزة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (587) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: العدوان السداسى على أطفال غزة

بلفور 1917 - بايدن 2023

فلسطين بين وعدين

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