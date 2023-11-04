وزير الصحة: إصابات أهالي غزة في الإعلام أقل مما شاهدناه على أرض الواقع

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه يتم توفير ١٥٠ سيارة إسعاف عند معبر رفح يوميا للتعامل مع الحالات المصابة من أهالي غزة الذين يتم استقبالهم لتلقي العلاج.

كما قال وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى العريش منذ قليل: ما نشاهده في وسائل الإعلام أقل بكثير مما نراه على أرض الواقع.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عقد مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، من داخل مستشفى العريش العام، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي العلاج في مصر.

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وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة، توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر تفقد الوزير لعدد من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.