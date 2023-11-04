ضبط 3 أشخاص بينهم ربة منزل لاتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
➢ ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأميرية.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه").
ضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتها (673 قرص مخدر مختلف الأنواع).
ضبط (عامل، سائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام).
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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