ضبط عامل بالفيوم لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
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