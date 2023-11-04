واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

خلال 24 ساعة..ضبط ‏56718 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 56718 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 15075 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 486 مخالفة السير بدون تراخيص، 1262 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 11 مخالفة دراجة نارية، 28 مخالفة موقف عشوائى، 19 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





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