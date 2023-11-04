القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم.

وكان قد تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية") عن طريق إستخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وجزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه باستدعاء المجنى عليه إتهمتهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية.

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