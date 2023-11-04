السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه على الطرق السريعة بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي،
ضبط تشكيل عصابي، فيتو

 تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط  تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه على الطرق السريعة بدائرة مركز قليوب لقيامهم بسرقة متعلقات 3 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قليوب، وإحداث إصابة اثنين منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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 وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغا بتعرض 3 أشخاص للسرقة بالإكراه أثناء توقفهم بسيارة أحدهم على الطريق الزراعى دائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات المجنى عليهم أثناء توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز، وإحداث إصابة اثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن فرد محلى وطلقتين وسكين المستخدمين فى الواقعة ومبلغ مالى وهاتف محمول المستولى عليهما.

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