الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة 4 أيام بالمنوفية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت النيابة العامة بقويسنا في محافظة المنوفية، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ما كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة والأسلحة وصيانتها.

وكانت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قويسنا بقيادة العقيد محمد السخاوى مفتش المركز، والرائد أحمد عبد القوي رئيس المباحث، والنقيب عبد المنعم محاريق معاون المباحث، والنقيب أحمد معطى معاون المباحث، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وورشة أسلحة، حيث ضبط بحوزتهم 5 قطع سلاح، وكمية من الذخائر، وكميات كبيرة لمخدر الهيروين.

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 كما تم ضبط ورشة لإصلاح الأسلحة لنارية والأدوات المستخدمة بمنزل أحد أفراد التشكيل العصابي، وضبط بندقية خرطوش و2 طبنجة، و2 فرد.

تحرر عن وقائع الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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