السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار تركيب الأنترلوك بشوارع ديروط بأسيوط بعد إزالة التعديات

تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن خطة التطوير والتجمل في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في اسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وإضفاء شكل جمالي. 

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أشار محافظ أسيوط إلى استمرار تركيب سير بلاط الانترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بشوارع ديروط والتي يصعب رصفها وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة.

تركيب بلاط الانترلوك عقب إزالة التعديات 


وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك ضمن أعمال التطوير والتجميل بشوارع (إبراهيم أبو العيون، وصديق رضوان، وخالد بن الوليد) عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية وذلك بمتابعة وإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام مندي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط ونصر الدين ناجي مدير الاشغالات. 

بدء أعمال تركيب بلاط الانترلوك بـ16 شارع وحارة بالقوصية أسيوط

انتهاء تركيب بلاط الانترلوك بـ 22 شارعا بالقوصية في أسيوط

 

ولفت محافظ أسيوط إن ذلك يتم بالتنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي ومسئولي شركات المرافق (مياه شرب وصرف صحي والغاز واتصالات وانترنت...) وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الجمالي مشيرًا إلى ضرورة المتابعة والمرور الدوري والمستمر لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر مسبقًا.

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