الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

انتهاء تركيب بلاط الانترلوك بـ 22 شارعا بالقوصية في أسيوط

تركيب الإنترلوك بالشوارع
تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة بالمراكز والمدن لتسهيل حركة مرور المواطنين لافتًا إلى الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بـ 22 شارع بمركز القوصية بمسطح 15 ألف متر وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي. 

رؤية مصر 2030 

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقًا للإمكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

تركيب بلاط الانترلوك 

وأوضح محافظ أسيوط إن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والأزقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها والذي ظهر من خلال سعادة المواطنين بالشكل الجمالي للشوارع التي تم تركيبها بهذا النوع لما له من منظر جمالي داخل الشوارع موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة الأعمال والعمل المتواصل في خطة تحسين حالة الطرق وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار أعمال تركيب الانترلوك بجميع شوارع ديروط في أسيوط

تغطية شوارع ديروط في أسيوط ببلاط الإنترلوك

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية أن أعمال تركيب الانترلوك مستمرة بكافة مناطق وشارع المركز التي يقل عرضها عن 6 أمتار والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف إليها لافتا إلى انتهاء تركيب بلاط الانترلوك بأكثر من 22 شارعا بمدينة القوصية بمناطق غيط الشعير والشيخ نجيب غرب مدينة القوصية تحت إشراف محمد عبد الناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها وكمال هريدي مندوب الوحدة المحلية حيث تم الانتهاء من تركيب ما يتخطى 15 ألف متر مسطح بلاط انترلوك بهذه الشوارع ومازال العمل مستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري للمدينة داخل كافة المناطق بما فيهم المناطق المكتظة بالسكان لتحويل هذه المناطق من شوارع ترابية إلى شوارع مرصوفة ببلاط الانترلوك وهو يعتبر تحول حضاري ينتقل بشكل وهيئة الشوارع إلى شوارع متميزة.

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