بعد 21 جلسة، ختام المؤتمر السنوي العشرين لطب الأطفال بأسيوط بحضور 100 طبيب

أعلن الدكتور محمد امير فتحي أستاذ الأطفال بكلية الطب بجامعة أسيوط ومدير مستشفى الأطفال الجامعي ختام أعمال المؤتمر العلمى العشرين لقسم طب الأطفال والذي عقد بمدينة الغردقة وشهد حضور اكثر من 100 طبيب من أعلام الأستشاريين والاخصائيين فى طب الاطفال بوزارة الصحة من مختلف المحافظات ولفيف من أساتذة الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية وطب الأزهر وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط.

ايد في ايد من أجل أطفال مصر

وأوضح الدكتور عماد الدالى، استاذ ورئيس أقسام طب الأطفال بجامعة أسيوط، أن المؤتمر شمل عدة محاور ترتبط جميعها بعنوان المؤتمر والهدف من انعقاده وهو "ايد في ايد من أجل اطفال مصر "، وضم 21 جلسة علمية وأثمر عن عدد من التوصيات الهامة واللازمة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال والذين يمثلون 45% من تعداد الشعب المصرى وهو ما يستلزم تكاتف الجهود ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

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وأكد الدالي أن المؤتمر ناقش المؤتمر فى جلساته المختلفة الكثير من المشاكل التى يواجهها الأطفال فى الآونه الأخيرة وطرق الوقاية والعلاج ومنها.. بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الألام فى الأطفال حديثى الولادة ودواعي استعمال الكورتيزون فى الأطفال حديث الولادة وجرعاته المختلفة وكذلك الاكتشاف المبكر للتقزم وطرق الوقاية والعلاج منه مشيرا الي أن المؤتمر أوصى بضرورة التوعية بالحصوات التي تصيب الجهاز البولي للأطفال وكذلك مرضي المتلازمةالكلوية ونشر الجديد في علاج حساسية الجلد لدي الاطفال وكذلك كيفية مواجهة حالات الطوارئ في أمراض الجهاز التنفسي للأطفال.

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تطرقت جلسات المؤتمر إلى مناقشة بعض المشاكل الجراحية فى الاطفال مثل الانسداد المعوى ودور طبيب الأطفال فى هذه المرحلة قبل التدخل الجراحى وطرق التفرقة والعلاج لأطفال التوحد والفرط الحركى وأسباب الجلطات الدماغية فى الأطفال والرضع وطرق الوقاية والعلاج.

الاكتشاف المبكر لأمراض الاستقلاب

و أوضح الدكتور محمد امير فتحي رئيس المؤتمر أن المؤتمر ناقش في جلساته الاكتشاف المبكر لأمراض الاستقلاب مثل Pompe.. MPS وطرق العلاج عن طريق الانزيمات التعويضية والعلاج الحديث لأمراض الحساسية والمناعة فى الأطفال وحساسية الصدر بالإضافة إلى التشخيص السليم والمبكر لأمراض حساسية القمح وحساسية الألبان عن طريق مناظير الجهاز الهضمى وناقش كيفية التعامل مع مرضى الغيبوبة من رعايه طبية وتحاليل قبل البدء في العلاج ودواعي استعمال الغسيل الدموى بأنواعه المختلفة فى مجال الرعايه المركزة فى الأطفال المصابين بالفشل الكلوى الحاد والسموم وكذلك دواعي استعمال المناظير الحنجرية فى امراض الصدر المختلفة واستخراج الاجسام الغريبة من الرئة.

التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة للأطفال

و أكدت الدكتورة عزة الطيب سكرتير عام المؤتمر، إلى أن توصيات المؤتمر أوصت بمزيد من الدراسة لمرضى الالتهاب الكبدي الغير معلوم السبب وكذلك التوصية بالتعامل الطبي الصحيح مع الحالات الحرجة في الأطفال بمختلف أسبابها.

وأضاف الدكتور محمد أمير، رئيس المؤتمر أن التوصيات دعت إلى الإهتمام بممارسة الرياضة البدنية المناسبة للاطفال المرضي بعيوب خلقية بالقلب وكذلك التوعية بالتشخيص المبكر لأورام الأطفال لضمان نتائج أفضل وتقليل المضاعفات والوفيات.

ومن جانبه وجّه الدكتور مصطفى السعيد رئيس شرف المؤتمر خالص الشكر والتقدير لأطباء قسم الأطفال بمختلف كوادره والذي دأب بصفة مستمرة علي تسليط الضوء علي كل ما هو جديد ومتنوع بمجال طب الأطفال ورفع وعي شباب الأطباء من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والفعاليات الهامة الذي تضيف مزيدًا من الخبرات والتبادل العلمي وهو ما يأتي تأكيدًا لما تشهده مستشفيات أسيوط الجامعية من سياسة تهدف إلي تحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضي من المترددين عليها مشيدا بدور كلية الطب الأكاديمي والتثقيفي والتعليمي ومواكبتها لكل ما هو جديد من علوم وأبحاث ومناقشات لافتًا إلي ما تتمتع به مستشفي الأطفال بنحو 700 سرير في مختلف أقسام الأطفال بما يصب في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لكافة أبناء الصعيد.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور عماد الدالي أن مؤتمر طب الأطفال بدأت نسخته الأولي عام 1998 ويمثل أكبر مؤتمر طبي للأطفال علي مستوي الجمهورية والذي يغطي كافة التخصصات الدقيقة في طب الأطفال وذلك من خلال 21 جلسة علمية متخصصة شارك بهم محاضرين من أساتذة وأعلام طب الأطفال بمختلف الجامعات , مستعرضًا في ذلك أبرز أعمال التطوير التي تم تنفيذها بقسم الأطفال ومستشفي الأطفال الجامعي خلال الآونة الأخيرة بدعم كامل من إدارة الجامعة وكلية الطب ومنها إنشاء المركز العلمي بمستشفي الأطفال والذي يهتم بنشر الوعي والتثقيف داخل المستشفي وخارجها.

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