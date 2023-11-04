طريقة عمل الكريم كراميل بخطوات بسيطة

طريقة عمل الكريم كراميل، الكريم كراميل من الحلوى الغربية الشهيرة التى تقدم فى مصر منذ زمن بعيد حيث كانت تقدمها الأمهات للصغار لتغذيتهم.

وطريقة عمل الكريم كراميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهى عبارة عن لبن وبيض يتم طهيهم فى درجة حرارة محددة وبطريقة غير تقليدية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكريم كراميل.

مكونات عمل الكريم كراميل:-

كيلو لبن حليب

لكل كوب لبن 2 بيضة

كوب سكر

كيس فانيليا

طريقة عمل الكريم كراميل:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكونات معا ونضرب جيدا حتى يتجانسوا ويذوب السكر.

ويمكن وضع المكونات فى بولة عميقة ونستخدم المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام متجانس ويختفى السكر تماما

ثم نحضر قالب الكريم كراميل ونضعه فى صينية بها ماء حتى المنتصف.

ثم نصب خليط الكريم كراميل فى قالب الكريم كراميل.

وندخل الكريم كراميل بالصينية الفرن الساخن ونتركه لمدة ساعة.

ثم نخرج الكريم كراميل من الفرن ونتركه يبرد ثم نضعه فى الفريزر لمدة ساعتين.

ثم نقطعها شرائح ويقدم باردا.

طريقة عمل الكريم كراميل، فيتو

فوائد الكريم كراميل

والكريم كراميل من الحلوى الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لأنها مكونة من البيض واللبن وهى مكونات تحتوى على العناصر التي يحتاجها الجسم مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين د، لذا يجب تناوله بشكل مستمر سواء للكبار أو الصغار.

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فوائد البيض

والبيض له قيمة غذائية عالية ومن فوائد البيض:-

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.