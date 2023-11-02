طريقة عمل البسبوسة العادية، مرملة وناجحة وبمكونات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة العادية، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة التي لها عشاق كثيرون في مصر لمذاقها الذي لا يقاوم وتقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البسبوسة العادية، سهلة وبسيطة ولكنها دائما تكون غير الجاهزة مايجبر ربات البيوت على اتباع بعض التكات للحصول على بسبوسة ناجحة ومرملة احلى من الجاهزة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

كيس بسبوسة جاهزة

كيس لبن نيدو صغير

كوب سمن مذاب

كوب إلا ربع لبن حليب دافئ

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ملعقة صغيرة بيكينج بودر

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمونة

طريقة عمل البسبوسة العادية، فيتو

طريقة عمل البسبوسة العادية:-

أولا نحضر الشربات حيث نضيف 2 كوب سكر إلى كوب ونصف ماء ونشعهم معا على النار بدون تقليب ونترك الخليط يغلى ثم نضيف عصير ليمونة ونتركه على النار الهادئة لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.

بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونضع بها الحليب البودر ونحمصه جيدا حتى يصبح لونه بنى.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها محتويات كيس البسوسة ونضيف له الحليب البودر والبيكينح بودر.

ثم نذوب السمن فى الميكروويف مع العسل.

ونضيف السمن والعسل إلى خليط البسبوسة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام رملى.

ثم نضيف اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام مضبوط غير سائل وغير متماسك.

ثم ندخل البسبوسة الفرن الساخن حتى يحمر لونها.

ثم نخرجها من الفرن بعد تمام النضج ونسقيها بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن.

ثم نغطي صينية البسبوسة ونتركها حتى تبرد.

ثم تقطع وتقدم ويمكن إضافة القشطة والمكسرات لها عند التقديم حسب الرغبة.

ويمكن عند التحضير إضافة اللوز لها على الوجه بشكل متناسق ويمكن أيضا إضافة الفستق أو الجوز أو البندق حسب الرغبة فجميعها ذات مذاق مميز.

اعرفي سر نجاح البسبوسة

وهناك بعض الأسرار لنجاح البسبوسة فى المنزل، أبرزها أن يكون الشربات ساخن وهي ساخنة، أي تسقى بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن، مع تغطيتها لفترة من الوقت حتى تتشرب الشربات جيدا، وتكون طرية، مايجعلها مرملة وطرية مثل الجاهزة، وبهذه الطريقة سيتم الاستغناء عن البسبوسة الجاهزة وتحضيرها فى المنزل بأقل التكاليف.