البحرية الأمريكية تجري تدريبات بمشاركة 11 ألف جندي في شرق البحر المتوسط

كشف موقع عبري، اليوم الجمعة، أن قوات من البحرية الأمريكية قوامها 11 ألف جندي، أجرت تدريبات عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تدريبات للبحرية الأمريكية فى شرق المتوسط

وأوضح موقع "يديعوت أحرانوت" العبري، أن تدريبات قوات البحرية الأمريكية، جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بمشاركة سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية.

وأضاف الموقع العبري، أنه شارك في التدريبات أكثر من 11 ألف عسكري أمريكي.

وقال قائد إحدى السفن، إن "هذه العمليات والتدريبات تستعرض قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ مختلف المهام بشكل سلس، والقيام بردع مناهضينا، ودعم حلفائنا وشراكاتنا".

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يشار إلى أمريكا، أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية، بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور"، على خلفية الحرب الدائرة قطاع غزة.

مقال إسحاق هرتسوج فى نيويورك تايمز

وعلى صعيد الحرب على غزة، كتب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، مقالات فى صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة، قال فيه "من يعتقد أن استغلال آلام المدنيين بأسلوب ساخر، سيكف أيدينا ويشتري لحماس الوقت، فهو مخطئ".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي زاعما: "المعاناة بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين لن تنتهي إلا باختفاء حماس"..

وأردف في مقاله: "كل من يحاول تقييد أيدينا، عن قصد أو بغير قصد، فإنه لا يعمل على تقويض الدفاع الإسرائيلي فحسب، وإنما يقوض أيضا أي أمل في عالم لا يمكن أن تحدث فيه هذه الفظائع".