بلينكن: بحثت تنفيذ فترات هدن إنسانية في غزة مع الإسرائيليين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطوات ملموسة لزيادة التوصيل المستدام للأغذية والمياه والأدوية، لافتا إلى بحثه "فترات الهدن الإنسانية" في قطاع غزة، خلال زيارته لتل أبيب.

وأضاف: "الهدن الإنسانية كانت محور نقاش موسع مع المسؤولين الإسرائيليين، كذلك تحدثت مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين حول خطوات ملموسة لتقليل عدد القتلى المدنيين في غزة"، معربا عن اعتقاده بأن الهدن الإنسانية ستكون طريقة لتسهيل دخول المساعدات وقد تهيئ بيئة مناسبة لإطلاق سراح الرهائن.

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وتابع: "يجب حماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.. قدمنا نصائح لإسرائيل حول كيفية تقليل الضحايا المدنيين.. كذلك بحثت في إسرائيل خطوات زيادة وصول الأغذية والأدوية لغزة.. نعتقد أن أفضل طريق عملي للسلام هو حل الدولتين".

استغلال الصراع بين حماس وإسرائيل

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة مصممة على ألا تكون هناك جبهة ثانية أو ثالثة بهذا الصراع، مشيرا إلى اتخاذ واشنطن تدابير استباقية لمنع أي طرف من استغلال الصراع بين حماس وإسرائيل.

واستطرد: الولايات المتحدة ردت وستواصل الرد على هجمات وكلاء إيران في المنطقة، مشددا علي أن فكرة بقاء حماس مسؤولة عن الحكم في غزة واستمرار تهديدها لأمن إسرائيل باتت غير مقبولة.

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في ثاني زيارة منذ عملية طوفان الأقصى

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ، اليوم الجمعة، في جولة تركز على إجراءات تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وفي السياق ذاته أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبل توجهه إلى تل أبيب، أنه سوف يركز خلال زيارته على ضرورة الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين.

وزعم نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن: إسرائيل لها الحق أن تدافع عن نفسها وضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.

وتابع: "أوضحنا بشكل متكرر أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بعملياتها العسكرية أمر مهم، شهدنا خلال الأيام الماضية استمرار لتحمل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لكلفة الصراع، وسأضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "الفلسطينيون ما زالوا يتحملون وطأة الوضع وملتزمون بالقيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين، وسنبحث في إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والأطفال في قطاع غزة الذين يقعون في مرمى حماس".

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن الوزير أيمن الصفدي سيلتقي، غد السبت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان.