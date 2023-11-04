15 نوفمبر آخر فرصة للتقديم، خريطة بأماكن طرح شقق الحجز الفوري

أكدت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتقديم على شقق الطرح الأول لشقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة، والتي تطرحها الوزارة بمشروعات شقق جنة وسكن مصر والإسكان المتميز، ويستمر التقديم على الشقق حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وخريطتها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

-المنصورة الجديدة 288 شقة.

-مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

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-غرب قنا 144 شقة.

-ملوي الجديدة 148 شقة.

والشقق عن الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات المواطنين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

شروط التقديم:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

-ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

-شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير عن أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز ضمن مشروع المجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وتطرح الوزارة الشقق نصف تشطيب بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل وسعر المتر يتراوح ما بين 7475 جنيها – 7549 جنيها للمتر.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8/11/2023، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكي.

وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفوري.