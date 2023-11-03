تفاصيل خريطة طروحات الإسكان للوحدات التجارية والإدارية والخدمية

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل حزمة جديدة من طروحات الوحدات التجارية والإدارية والخدمية بعدد من المدن الجديدة على رأسها حدائق اكتوبر واكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة ومدينة ناصر غرب اسيوط وطيبة الجديدة بنظام المزاد العلني بهدف دعم خطط التعمير والتنمية وتلبية احتياجات السكان.

وتطرح الوزارة 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية داخل منطقة 2600 فدان بالمدينة، بالمدينة بمساحات تتراوح من (19م2: 40م2)، ومخبزًا بمساحة 600م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

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كما تعقد مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة طيبة الجديدة، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، وتطرح الوزارة 12 محلًا تجاريًا بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2: 66م2).

وتعقد الوزارة جلسة بالمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية أخرى بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 21/ 11/ 2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

وعقدت الوزارة مزادًا علنيًّا لبيع عدد من المحال التجارية والخدمية بمدينة حدائق أكتوبر وضمت 12 محلًا تجاريًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (17م2: 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة

كما طرحت الوزارة 12 محلا تجاريا و2 صيدلية و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ما بين 30 - 60 مترا مربعا بمدينة أكتوبر.

وطرحت 11 محلًا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (17م2: 67م2) و6 وحدات إدارية ومهنية و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (49م2: 52م2) بالمناطق المختلفة بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط ".

وحددت الوزارة أنظمة السداد وهى سداد مبلغ تأمين دخول المزاد (٢٥٠٠٠ ج) خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك هذا بالإضافة إلى استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

والباقي ٩٠% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

١ - استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

۲- سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد بالإضافة إلى (٪٠.٥) مصاريف تحصيل و۲٪ طبقا المنشور وزارة المالية.

على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الاقساط والفوائد باسم جهاز مدينة بدر قبل الاستلام.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما تجهز وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح عدد من الوحدات بأنشطة مختلفة تجارية وإدارية بمنطقة الإسكان المختلط بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتعمل على حصر عدد الوحدات المقرر طرحها فى إطار خطة الهيئة لتلبية كل الخدمات واحتياجات السكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم المنطقة 73 عمارة للاستخدام المختلط تحتوي على خدمات بمسطحات تجارية وإدارية بمساحة 73600 م2 تجاري، ومساحة 77760 م2 إداري، وبدرومين ودور أرضي تجاري، ودور ميزانين إداري و٦ أدوار سكنية.

وانتهت الوزارة من تنفيذ الأعمال بالكامل في الحي السكني الثالث R3 على مساحة 1016 فدانا ويشمل تنفيذ 697 عمارة سكنية و328 فيلات و157 تاون هاوس و73 مبنى سكني مختلط.