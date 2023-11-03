أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير عن أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز ضمن مشروع المجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وتطرح الوزارة الشقق نصف تشطيب بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل وسعر المتر يتراوح ما بين 7475 جنيها – 7549 جنيها للمتر.



وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8/11/2023، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكي.



وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفوري.

كما أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، على طرح فرص استثمارية بنشاط (تجاري - تجاري إداري سكني) بنظام التخصيص الفوري طبقًا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار سعي جهاز مدينة طيبة الجديدة لزيادة الخدمات المُقدمة للسكان، وتوفير فرص استثمارية تفي بطلبات المستثمرين بالمدينة.



وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن الفرص الاستثمارية المطروحة كالآتي:



١- قطعة أرض بنشاط "تجاري" بمساحة ٢٠١٦٠ م٢ بمركز خدمات المدينة.



٢- قطعة أرض رقم (٧١) بنشاط "تجاري إداري سكني" بمساحة ٩٥٨ م٢ بمركز خدمات المدينة.



وأكد رئيس الجهاز أنه يتم توفير كافة السُبل المتاحة للمستثمرين وخلق المناخ الآمن لهم بهدف تشجيعهم على الاستثمار في المدينة، والذي له العائد في توفير العديد من الخدمات لقاطني مدينة طيبة.

وتفاصيل الأراضي كالتالي:

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإقبال الكبير من المواطنين للتقديم على شقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري، وأشارت إلى استمرار التقديم على شقق الطرح الجديد بالمدن الجديدة حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتطرح الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وسداد قيمة جدية الحجز لشقق سكن مصر تبلغ 50 ألف جنيه.

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وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

-ألا يقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

كما تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة، والتي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، موضحًا أن تلك المشروعات تهدف إلى ترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية الإسلامية والفاطمية، والتي تتميز بالصبغة المعمارية والفنية المبهرة، للمحافظة على التراث الأثري لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية.