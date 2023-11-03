حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في كلمته اليوم الجمعة، إن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطيني مائة بالمائة، حيث احتفظ المقاومون بالسرية في تنفيذ العملية حتى عن باقي حركات المقاومة.

كلمة نصر الله اليوم

وأضاف حسن نصر الله، أن هناك عددا من الملفات التي تسببت في انطلاق عملية طوفان الأقصى، والتي من أهمها ملف الأسرى والذين كانوا يعانون في سجون الاحتلال.. ثم كان ملف المسجد الأقصى وما تعرض له خلال الأسابيع الماضية والحصار على غزة الذي استمر على مدار 20 عاما كما أن هناك 2 مليون إنسان يعيشون على مساحة ضيقة بالإضافة إلى المخاطر الجديدة الناجمة عن مشاريع الاستيطان الجديدة التي تبنتها الحكومة اليمينية المتطرفة، والقتل المستمر للفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما كان سبب مباشر وراء عملية طوفان الأقصى".

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وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمته اليوم الجمعة، خلال حفل تكريم الشهداء: "إن معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة".

نصر الله يشيد بالشعب الفلسطيني

وأضاف نصر الله: "لن نجد معركة كاملة الشرعية الأخلاقية والإنسانية مثل معركة قتال الاحتلال الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب الفلسطيني واصفا إياهم بأنهم أعظم شعب في العالم.