السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

اقتصادي: زيادة معدلات سحب الأموال من البنوك لهذا السبب والسوق السوداء تفاقم أزمة الدولار

سحب الأموال من الصراف
سحب الأموال من الصراف الآلي، فيتو

يعاني الاقتصاد العالمي من مشكلة التضخم، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ بداية ظهور جائحة كورونا، مرورًا بالعديد من الأحداث الأخرى التي أثرت بالسلب على معدلات التضخم لجميع دول العالم، حتى ذات الاقتصاديات القوية، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واللذان يؤثران بالسلب على حركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، مما أدى إلى زيادة مشكلات تدفق النقد الأجنبي وتحقيق السيولة المالية المستهدفة.

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أسباب زيادة معدلات السحب من البنوك

وكشف الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الخبير الاقتصادي، أن معدلات سحب الناس لأموالهم من مختلف البنوك تزداد يومًا بعد الآخر، خاصة خلال الفترة الحالية.

السوق السوداء، فيتو 

السوق السوداء تؤثر سلبًا على توافر الدولار

وأضاف في تصريح لـ فيتو: إن السبب الرئيسي لزيادة معدلات السحب، هي الحاجة إلى السيولة المالية، وتفاقم أزمة الدولار وعدم توافره، لافتًا إلى أن الدولار وصل إلى 47 جنيهًا في السوق الموازية "السوداء" خلال الأسبوع الماضي.

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أسباب تفاقم مشكلة التضخم

وأكد فهمي أن المشكلة الرئيسية للتضخم الذي نشهده، هو نقص المعروض من مختلف السلع والمنتجات، وعدم سدها لاحتياجات المستهكلك، إضافة إلى ارتفاع سعر المعروض منها بشكل مستمر، فوجود بدائل لهذه السلع والمنتجات أصبح من الحلول الضرورية، مع وجود رقابة ومتابعة دائمة على السوق المحلي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم أمس الخميس 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

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الاقتصاد العالمي السوق السوداء معدلات التضخم النمو الاقتصادى سحب الأموال سعر الفائدة

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