الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عصابة تجارة الحشيش والهيروين في المنيا 4 أيام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى ضم 3 سيدات وعاطل الشهير باسم “ عصابة روحية” لتجارة مخدرى الحشيش والهيروين في محافظة المنيا، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخص، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس الشابو – سيارة – سلاح أبيض – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

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النيابة العامة الهيروين محافظة المنيا

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