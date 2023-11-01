الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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سياسة

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بقوة العدوان الصهيوني المستمر على غزة

مجزرة جباليا، فيتو
مجزرة جباليا، فيتو

 أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة العدوان الآثم الصهيوني المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن بلا هوادة والذي راح ضحيته الآلاف من كبار السن والنساء والأطفال والصحفيين الفلسطينيين.

استهداف الصحفيين 

وقال:" كانت من نتيجة هذا العدوان الغاشم المستمر استشهاد 25 صحفيا فلسطينيا و13 من العاملين فى قطاع الإعلام نتيجة قصف جيش الاحتلال بالإضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفيا واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة الذي نتج عنه استشهاد زوجته واثنين من أبنائه وحفيده الأصغر".

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 وأضاف:" تعتبر هذه الأفعال الشنيعة امتدادا لسياسة ممنهجة لاستهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين حيث قام الجيش الإسرائيلي بقتل 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000 وحتى السابع من أكتوبر 2023 بمن فيهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة فى مايو 2022 ".

قطع وسائل الاتصالات عن غزة 

وتابع:"قطع  الاحتلال الصهيوني بقطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة بما فيها الاتصال والانترنت والهاتف والاتصالات المحمولة ومازالت الاتصالات محدودة وتتعرض للتعطيل والتشويش الأمر الذي يتيح لإسرائيل القيام بمجازرها فى الظلام بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام العالمية".

مجزرة جباليا 

واستطرد:" ارتكب أمس 31 أكتوبر الجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة بالعدوان على مخيم جباليا فى غزة الذي راح ضحيته أكثر من 400  شهيد وجريح من الفلسطينيين حيث استهدف المدنيين العزل فى أماكن إيوائهم ودون أي اكتراث بالأرواح التي تزهق وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 9000 شهيد بالإضافة إلى 30000  جريحا واستمر وجود أعداد كبيرة من الآخرين عالقين تحت الأنقاض كما بلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية المحتلة 35 فلسطينيا سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، علاوة على نحو 650 جريحا بين صفوف الفلسطينيين".

وقال يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب  بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى قطاع غزة  ويطالب كافة المنظمات الإعلامية والقانونية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم هذه العصابات للمحاكم الجنائية الدولية.  

 

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اتحاد الصحفيين العرب يدين العدوان الصهيوني على غزة مجزرة جباليا استهداف مخيم جباليا في فلسطين

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