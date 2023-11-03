حسن نصر الله: معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة
قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمته اليوم الجمعة، خلال حفل تكريم الشهداء: "إن معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة".
نصر الله يشيد بالشعب الفلسطيني
وأضاف نصر الله: "لن نجد معركة كاملة الشرعية الأخلاقية والإنسانية مثل معركة قتال الاحتلال الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب الفلسطيني واصفا إياهم بأنهم أعظم شعب في العالم.
كلمة نصر الله اليوم
ويلقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، كلمة هي الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.