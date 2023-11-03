بث مباشر لكلمة حسن نصر الله

ننقل لكم بثا مباشرا لكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أمام الجماهير في ظل التصعيد الكبير بين جيش الاحتلال وحزب الله والعدوان على قطاع غزة.

وتعتبر هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، هي الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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ونشر حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس الماضي مقطع فيديو ترويجيًّا جديدًا لكلمة أمينه العام حسن نصر الله.

وتضمن المقطع الترويجي لكلمة الأمين العام حسن نصر الله الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله عدة رسائل مشفرة، حيث بدأ الفيديو بساعة إلكترونية تشير إلى الساعة 2.26، بالإضافة إلى قاعة عمليات تابعة للحزب.

كما ظهر في الفيديو الأمين العام للحزب وكأنه يصدر أمرًا، حيث وثق الفيديو حسن نصر الله وهو يضغط بسبابته على الطاولة.

واختُتم المقطع بالآية الأولى من سورة النصر، "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ".