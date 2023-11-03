الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بث مباشر لكلمة حسن نصر الله

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

ننقل لكم بثا مباشرا لكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أمام الجماهير في ظل التصعيد الكبير بين جيش الاحتلال وحزب الله والعدوان على قطاع غزة.

وتعتبر هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، هي الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

Advertisements

ونشر حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس الماضي مقطع فيديو ترويجيًّا جديدًا لكلمة أمينه العام حسن نصر الله.

وتضمن المقطع الترويجي لكلمة الأمين العام حسن نصر الله الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله عدة رسائل مشفرة، حيث بدأ الفيديو بساعة إلكترونية تشير إلى الساعة 2.26، بالإضافة إلى قاعة عمليات تابعة للحزب.

كما ظهر في الفيديو الأمين العام للحزب وكأنه يصدر أمرًا، حيث وثق الفيديو حسن نصر الله وهو يضغط بسبابته على الطاولة.

واختُتم المقطع بالآية الأولى من سورة النصر، "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ".

txt

3 سيناريوهات متوقعة في خطاب حسن نصر الله المرتقب اليوم

txt

اليوم، كلمة مرتقبة لـ حسن نصر الله، هل يتدخل حزب الله بحرب غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حزب الله حسن نصر الله إسرائيل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس حماس اشتباكات حزب الله و إسرائيل لبنان نصر الله

مواد متعلقة

3 سيناريوهات متوقعة في خطاب حسن نصر الله المرتقب اليوم

اليوم، كلمة مرتقبة لـ حسن نصر الله، هل يتدخل حزب الله بحرب غزة

توقعات بإعلان الحرب على إسرائيل، صحيفة تكشف تفاصيل الكلمة المرتقبة لـ حسن نصر الله

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

Advertisements

منوعات

المزيد

مزايا ومكاسب تحصل عليها مصر للطيران من ضم طائرة جديدة

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

الحرب العالمية وراء تطبيق نظام التوقيت الصيفي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية