فوائد رجول الفراخ، تحافظ على قوة العظام والمفاصل

فوائد رجول الفراخ، رجول الفراخ من مشتقات الفراخ الشهيرة والشعبية، وفى مصر تعتبر كوارت الغلابة أو أكلة الفقراء بينما على مستوى العالم هى من الأكلات المهمة.

وفوائد رجول الفراخ، عديدة فهى تحتوى على قيمة غذائية عالية وأشهر لاعبى كرة القدم العالمية يتناولون هذه الوجبة لأهميتها.

أهمية رجول الفراخ

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن رجول الفراخ من الأكلات الغذائية فهى مصدر جيد للبروتين والكولاجين وهى من العناصر المهمة التى يحتاجها الجسم لتجديد خلاياه وبناء العضلات، وتعرف رجول الفراخ بكوارع الغلابة، وهى بالفعل تشبه الكوارع فى مذاقها وتكوينها

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القيمة الغذائية الموجودة في رجول الفراخ

وأضافت منى، أن رجول الفراخ لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل البروتين الحيواني والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والنحاس والفسفور وفيتامين د والسيلينيوم.

شروط تناول رجول الفراخ لتجنب مخاطرها

وتابعت، أن ارجل الفراخ مهمة للصحة ولكن هناك شروط لتناولها لأنها يمكن أن تسبب فى أمراض الكوليسترول والدهون الثلاثية وذلك فى حالة تناولها مقلية أو بالجلد، لأن جلد الدجاج يحتوى على نسبة عالية من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، لذا يجب عند تناول أرجل الفراخ التخلص من الجلد حولها وتناولها مسلوقة وليست مقلية للاستفادة منها بدون أى أضرار جانبية.

فوائد رجول الفراخ، فيتو

فوائد رجول الفراخ

وأوضحت الدكتورة منى أيمن أن من فوائد رجول الفراخ:-

تساعد فى تقوية العظام والمفاصل لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د.

تقوى العضلات والأوتار والأربطة وبالتالى هى مهمة للصغار والكبار والرياضيين.

يجب على الرياضيين تناولها مرتين أسبوعيا حفاظا على قوة عضلاتهم.

تحتوى على نسبة عالية من البروتين وبالتالى تساهم فى بناء العضلات وتقويتها وعلى الأمهات تقديمها للصغار خاصة الرياضيين.

تحتوى على نسبة عالية من الكولاجين الذى يحفز نمو الخلايا بالبشرة وبالتالى يؤخر ظهور التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة وجمالها وشبابها.

تقاوم أمراض الشيخوخة.

تعزز من صحة الشعر ولمعانه ونعومته وكذلك تقوى الاظافر لذا يجب المواظبة على تناولها.

تحتوى على حمض الهيالورونيك الذى يمنع ظهور التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد الذى يساعد فى إنتاج كرات الدم الحمراء.

تقوى المناعة لاحتوائها على الزنك والنحاس والحديد ومضادات الأكسدة.

تساعد فى الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تنظم عملية الهضم وتساعد فى علاج الإمساك.

تساعد فى علاج الخشونة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والكولاجين.

تنظم إفراز الهرمونات بالجسم للرجال والنساء.