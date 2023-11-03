الأجانب يرتدون الزي الفرعوني خلال زيارتهم لمتحف آثار الإسماعيلية (صور)
يواصل متحف آثار الإسماعيلية، استقباله للزيارات من الوفود السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبل المتحف عددا من الزوار الأجانب وذلك لتفقد المتحف والتعرف على تاريخ محافظة الإسماعيلية ومدن القناة.
التعرف على القطع الأثرية المعروضة
وخلال الزيارة تفقد الزوار قاعات المتحف منها قاعة العرض المتحفي والقاعة الجنائزية وقاعة التحنيط والتي يعرض بها بعض الممياوات التي عثر عليها خلال عمليات الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية.
ارتداء الزي الفرعوني القديم
كما تضمنت الزيارة التقاط بعض الصور التذكارية داخل المتحف والتي ارتدى خلالها الزوار الزي الفرعوني المصري القديم.
وعلى صعيد آخر، كان قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار الإسماعيلية، نظم فعالية احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بمشاركة عدد من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية.
"معا نزيل الحواجز"
وحملت الفعالية عنوان "معا نزيل الحواجز" وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من تقديم طلاب المدرسة إلى جانب زيارة المتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية المعروضة وتاريخ الآثار المصرية في الإسماعيلية ومنطقة القناة، واستعراض أبرز المناطق الأثرية في المنطقة.
استقبال طلاب المدرسة الفكرية
من جهة أخرى، استقبل متحف آثار الإسماعيلية، زيارة لطلاب المدرسة الفكرية بالإسماعيلية للتعرف على تاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.
اليوم العالمي للعصا البيضاء
ويذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعصا في شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا الاحتفال إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك. تهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وتناقش العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه.
كما يهدف الاحتفال إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ونشر الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء وتوعية المبصرين على التعامل معهم بالشكل الصحيح وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام.
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