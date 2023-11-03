الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

الأجانب يرتدون الزي الفرعوني خلال زيارتهم لمتحف آثار الإسماعيلية (صور)

الأجانب يرتدون الزي
الأجانب يرتدون الزي الفرعوني، فيتو

يواصل متحف آثار الإسماعيلية، استقباله للزيارات من الوفود السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبل المتحف عددا من الزوار الأجانب وذلك لتفقد المتحف والتعرف على تاريخ محافظة الإسماعيلية ومدن القناة.  

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التعرف على القطع الأثرية المعروضة 

وخلال الزيارة تفقد الزوار قاعات المتحف منها قاعة العرض المتحفي والقاعة الجنائزية وقاعة التحنيط والتي يعرض بها بعض الممياوات التي عثر عليها خلال عمليات الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية.   

جانب من الزيارات، فيتو

ارتداء الزي الفرعوني القديم 

كما تضمنت الزيارة التقاط بعض الصور التذكارية داخل المتحف والتي ارتدى خلالها الزوار الزي الفرعوني المصري القديم. 
 

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وعلى صعيد آخر، كان قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار الإسماعيلية، نظم فعالية احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بمشاركة عدد من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية.   

جانب من الزيارات، فيتو

"معا نزيل الحواجز" 

وحملت الفعالية عنوان "معا نزيل الحواجز" وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من تقديم طلاب المدرسة إلى جانب زيارة المتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية المعروضة وتاريخ الآثار المصرية في الإسماعيلية ومنطقة القناة، واستعراض أبرز المناطق الأثرية في المنطقة.  

جانب من الزيارات، فيتو

استقبال طلاب المدرسة الفكرية 

من جهة أخرى، استقبل متحف آثار الإسماعيلية، زيارة لطلاب المدرسة الفكرية بالإسماعيلية للتعرف على تاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف. 

جانب من الزيارات، فيتو

اليوم العالمي للعصا البيضاء 

ويذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعصا في شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا الاحتفال  إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك. تهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وتناقش العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه.
 

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

كما يهدف الاحتفال إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ونشر الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء وتوعية المبصرين على التعامل معهم بالشكل الصحيح وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام. 
 

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