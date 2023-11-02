إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية (صور)

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قريتي الأمل والتقدم بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بوقوع حادث

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية الأمل والتقدم التابع لمركز ومدينة القنطرة شرق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

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جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

جانب من الحادث، فيتو

وتبين أن المصابين هم كل من محمد صباح عوده سليمان ٢٨ سنة، مصاب بكدمات في اليد والساق الأيسر، وعبده محمد عبيد٢٢ سنة كدمات في الساق الأيمن وجرح القدم اليسرى، إبراهيم محمد سليمان ٣٠ سنة سحجات بالكتف الأيسر، وعاطف عبيد محمد ٢٣ سنة كدمات بالقدم اليسري وتم عمل اللازم بمستشفى القنطره شرق والحالات مستقرة.



وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة جهات الاختصاص.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123، ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

