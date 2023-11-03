متحف آثار الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للطفل (صور)

يعرض متحف آثار الإسماعيلية، خلال شهر نوفمبر الجاري على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وبمشاركة قسم المعارض المؤقتة بالمتحف قطعا أثرية نادرة تجسد الأطفال القدماء تحت مسمى "ضحك ولعب".





تنظيم أنشطة تعليمية

ويصاحب المعرض مجموعة من الأنشطة التعليمية ومن ضمنها ورشة لإعادة تدوير الخامات للأطفال باستخدام الورق والبلاستيك.

عمل جولات إرشادية

بالإضافة إلى الجولات الإرشادية يوم السبت من كل أسبوع خلال فترة المعرض من الساعة 10ص وحتى الساعة 12 ظهرا لتسليط الضوء على لعب الأطفال والطفولة فى الحضارة المصرية، والعصر اليوناني الروماني، من خلال القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

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القطع المعروضة خلال احتفالية الطفل، فيتو

موعد بدء العرض

ويبدأ المعرض من الأول وحتى 30 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2023.

وكان قد احتفل متحف آثار الإسماعيلية، في وقت سابق، باليوم العالمي للسياحة، حيث نظم القسم التعليمي بالمتحف على هامش الاحتفالية ورشة فنية للرسم على الأسفلت، والتى شارك بها عدد من الأطفال من رواد المتحف.

الرسم والتلوين على الأسفلت

وشملت الفاعلية التي أقامها القسم التعليمي صميم عدد من الرسومات الفنية والفرعونية على الأسفلت، وذلك باستخدام الطباشير الجيرى ثم قيام الأطفال بتلوينها وذلك في أجواء مليئة بالفرح والمرح.

القطع المعروضة خلال احتفالية الطفل، فيتو

ويأتي ذلك ضمن حزمة الأنشطة التي أطلقتها أقسام متحف آثار الإسماعيلية المختلفة لتتواكب مع المناسبات المحلية والعالمية، والتي تعمل بدورها على جذب المزيد من الرواد للمتحف.

الاحتفال باليوم العالمي للسياحة

يحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة ؛ لزيادة الوعي وإظهار الدور الهام للسياحة وقوة تأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، ويأتي شعار هذا العام نحو الاستثمار في كوكب الأرض دعم التحول الأخضر للسياحة ليكون بمثابة دعوة إلى العمل للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة.

الاحتفال بالذكرى السنوية لفك رموز حجر رشيد

كما يتصادف احتفال اليوم العالمي للسياحة مع احتفال مصر في السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام بالذكرى السنوية لفك رموز حجر رشيد، والذي تم اكتشافه في عام 1799 على يد جندي فرنسي يدعى "بيير فرانسواه بوشار" خلال حملة "نابليون بونابرت" على مصر.

وفي سنة 1822 ميلاديا أعلن العالم الفرنسي جان فرنسوا شامبليون مسئول قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر أنه توصل لفك النقوش المكتوبة على الحجر، المكتوبة بثلاث لغات قديمة وهي( المصرية القديمة والقبطية والإغريقية).

ويحتوي متحف الإسماعيلية على مجموعة من القطع المتنوعة التي تتناول الكتابة، فمنها على سبيل المثال قطعة شبه مستطيلة من الجرانيت ترجع للعصر اليوناني الروماني عليها نفس باللغة اليوناني من ثماني أسطر، عثر عليها في منطقة المحمدية بشمال سيناء ضمن حفائر كليدا بالمنطقة في عام 1909.









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