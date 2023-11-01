محاضرات لذوى الهمم بثقافة الاسماعيلية (صور)

نظم بيت ثقافة القنطرة شرق التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، محاضرة بعنوان أهمية مشاركة ذوى الهمم فى العملية الانتخابية، وألقى المحاضرة المحاضر خالد عتيق، وبإشراف إبراهيم عبد الشهيد مدير الموقع.

أصحاب القلوب البيضاء

كما نظمت إدارة الشئون الثقافية تحت إشراف إيناس محمد مدير الإدارة، محاضرة بعنوان أصحاب القلوب البيضاء ضمن نشاط التمكين الثقافى بفرع ثقافة الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمدرسة النور للمكفوفين ألقى المحاضرة الدكتورة أمل سعد.

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جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أبرز محاور اللقاء

وتحدثت خلالها عن بعض النقاط أهمها من هم أصحاب القلوب البيضاء، السلوكيات الإيجابية التي يتحلون بها، وكيف يكون تحدي النفس والعيش بالفطرة أو ما يسمي (القلب ناصع البياض)، النار لا تحرق المعادن الثمينة بل تصقلها، وبالإضافة إلى الحديث عن سمات القلب الأبيض(الحب- التسامح).



جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

ومن جهة أخرى قدمت مكتبة أبو صوير الثقافية في مدرسة المحسمة الثانوية المشتركة، محاضرة ثقافية بعنوان (الآثار المصرية حضارة لا تموت) ألقى المحاضرة سامح أحمد السيد مدير الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية.



قدم الحضارة المصرية

وتناول المحاضر خلال حديثه، عددا من النقاط أهمها قدم الحضارة المصرية والتي تمتد في عمق التاريخ لآلاف السنين، تحوي مصر بمناطقها الأثرية المختلفة أكبر نسبة آثار في العالم، تزخر محافظة الإسماعيلية بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، كمنطقة تل المساخيط، ومنطقة تل الرطابي، وكفر حسن داوود، ومناطق أخرى ترجع للعصر اليوناني الروماني.



جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

واجب المصريين تجاه الحضارة المصرية

وأشار المحاضر إلى واجبنا تجاه الأثار ومنها الحفاظ عليها والتعريف بها، ومقاومة كافة أشكال الحفر والتنقيب غير القانونية.

كما تم عرض العديد من الصور للمناطق الأثرية والمقابر التاريخية داخل محافظة الإسماعيلية بواسطة الشاشة التفاعلية في المدرسة.

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