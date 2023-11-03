العدوان الإسرائيلي على غزة، حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 14.5 مليار دولار لدولة الاحتلال، وبوادر انقسام داخل حزب بايدن حول إسرائيل

28 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني فضلا عن آلاف الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض بدعم أمريكي أوروبي للعدوان الذي يعتبر الأكثر دموية.

دعم أمريكي للعدوان الإسرائيلي على غزة بالمال والسلاح



وعلى الرغم من التنديد العالمي للانتهاكات الإسرائيلية الواضحة للقانون الدولي والإنساني فضلا عن استهداف المدنيين العزل معظمهم من النساء والأطفال، كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل لمساعداتها في العدوان على قطاع غزة.

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انقسام داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس

من ناحية أخرى، قال موقع َإكسيوس، إن انقساما كبيرا داخل الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس، ومن المتوقع أن يظهر هذا الانقسام على أرضية مجلس النواب.

ويستعد الديمقراطيون لاشتباكات حول التشريعات المتعلقة بإسرائيل، إذ يدعم بعض الأعضاء فلسطين بينما يقف البعض الآخر إلى جانب إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن العديد من مشروعات القوانين تحظى برعاية ديمقراطية، لكنها تهدد بتقسيم الحزب.

ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة "J Street" وهي مجموعة مناصرة ليبرالية، تحث الديمقراطيين في مجلس النواب على معارضة قرار يقوده الحزب الجمهوري يدين دعم حماس وحزب الله والمنظمات الأخرى في الحرم الجامعي.

كما أنهم يشجعون الديمقراطيين على التصويت ضد فرض عقوبات جديدة على إيران وقرار ينص على أنه من غير المقبول أن تمتلك إيران أسلحة نووية.

من جهته، قال وليد شهيد، الناشط الذي عمل مع السيناتور بيرني ساندرز -الجمهوري عن ولاية فرجينيا- والنائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز -الديمقراطية عن ولاية نورث كارولينا-: "لدينا إدارة وكونجرس لا ينظران بشكل أساس إلى الفلسطينيين كبشر كاملين".

وأضاف: "عندما تخوض هذا النوع من المعركة الشاقة، عليك أن ترفع قضيتك إلى محكمة الرأي العام وتجعلهم يجيبون عن سبب ذلك".

كما أثار الرد الأولي للرئيس بايدن على الصراع بين إسرائيل وحماس انتقادات من التقدميين والملونين داخل حزبه.



عرقلة إجراءات من شأنها تعريض حياة الفلسطينيين للخطر

واتهمت الفرقة، وهي مجموعة بارزة من التقدميين في مجلس النواب، البيت الأبيض بتمكين الإجراءات الإسرائيلية، التي يعتقدون أنها تعرض حياة العديد من الفلسطينيين في غزة للخطر.

9 أعضاء ضد قرار يدين حماس ويدعم إسرائيل



وصوت 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ضد قرار يدين حماس ويدعم إسرائيل، بينما صوت ستة آخرون "بالحاضر". وأدى هذا التصويت إلى خلافات عامة داخل الحزب، مع تبادل لغة قوية بين المشرعين.

إحدى نقاط الوحدة بين الديمقراطيين هي قرار توجيه اللوم إلى النائبة رشيدة طليب بسبب تاريخها في التعليقات حول إسرائيل ومشاركتها في احتجاج في مجمع الكابيتول للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، فإن صياغة القرار من قبل النائب مارجوري تايلور جرين، التي تشير إلى الاحتجاج على أنه "تمرد"، أدى إلى نفور الديمقراطيين على جانبي المؤتمر.

ويشير المقال أيضًا إلى أن بعض أشد المنتقدين لموقف الإدارة من الصراع بين إسرائيل وحماس قد يواجهون منافسين رئيسيين مؤيدين لإسرائيل في الدورة الانتخابية المقبلة.

وبحسب موقع إكسيوس، يعاني الحزب الديمقراطي من انقسام داخلي عميق حول الحرب بين إسرائيل وحماس، إذ تتخذ الفصائل المختلفة مواقف متعارضة بشأن التشريعات المتعلقة بالصراع. كما تسبب رد الرئيس بايدن في حدوث توترات داخل الحزب، فيما أعرب الأعضاء التقدميون عن مخاوفهم.

وشدد الموقع على أن هذا الانقسام لديه القدرة في التأثير على الانتخابات التمهيدية لبعض الممثلين الديمقراطيين.

العدوان الإسرائيلي على غزة

في السياق ذاته، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

قطاع غزة، فيتو



وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمستشفيات"، معلنا أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".

وأفاد بأن "الطواقم الطبية وثقت استشهاد 135 شخصا من الكوادر الطبية و40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ. كما تضررت أكثر من 212 ألف وحدة سكنية، و35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي".



توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل



وأضاف: "الاحتلال استهدف 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة. وتضرر 164 مسجدا، 54 تعرضت للهدم الكلي 110 جزئيا، عدا عن استهدافه 3 كنائس في القطاع"، مبينا أنه "بسبب منع ادخال الاحتلال للوقود فقد توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل وسيتوقف أحد مولدي مستشفى الشفاء عن العمل، بسبب نفاد الوقود، وتتخذ المستشفى إجراءات اضطرارية لإطالة أمد توفر الوقود وتوفير الكهرباء للأقسام الأكثر أهمية والتي تسهم في انقاذ الحياة منها أقسام "العمليات، العناية المركزة، الإسعاف والطوارئ، قسم الكلى، والحضانة، والمختبر".

وقال: "ألقى الاحتلال على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ 12 ألف طن"، مشيرا إلى أن وجود جثامين للشهداء تحت الركام ووصول بلاغات عن روائح ناجمة لتحللها ينذر بخطر انتشار الأوبئة ما يهدد مئات آلاف المواطنين".

