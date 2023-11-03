خبراء القانون الدولى: إسرائيل تمارس جرائم الإبادة الجماعية في غزة

كشف خبراء القانون الدولى أن الجرائم التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى هى جرائم حرب وإبادة جماعية ولا يمكن أن تندرج تحت مسمى الدفاع الشرعى عن النفس، فى نفس الوقت الذى أعطى القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة الحق للشعب الفلسطينى فى مقاومة المحتل.

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن القانون حدد المقصود بدولة الاحتلال، وقال إن دولة الاحتلال يحق لها الدفاع عن نفسها ضد الدول وليس حركات المقاومة كما هو الحال في غزة.

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وأكد سلامة، أن محكمة العدل الدولية فى 2004 أكدت أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل هو جدار فصل عنصري، ولا يحق لها الدفاع عن النفس ضد تحركات المقاومة الفلسطينية.

إسرائيل أخفقت فى أن تثبت للمحكمة أنها فى حالة دفاع عن النفس

وواصل سلامة حديثه قائلا، إن محكمة العدل الدولية أكدت أن إسرائيل أخفقت فى أن تثبت للمحكمة أنها فى حالة دفاع عن النفس ضد عدوان عسكرى وقع عليها من دول وليس من جانب حركات مقاومة.

وتابع: إسرائيل صارت تدمر كل شيء من مستشفيات ومبان وممتلكات مدنية محمية بموجب القانون الدولي.

حق الشعب الفلسطينى الدفاع الشرعى عن ارضة

القانون الدولى، أما اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى فقال إن القانون الدولى واضح وصريح حيث عرف الدولة المحتلة بأنها الدولة التى تحتل أو تسيطر على أرض خارج حدودها الإقليمية عن طريق القوة العسكرية، وبالتالى فالقانون الدولى أعطى الدولة المعتدى عليها حق الدفاع الشرعى عن نفسها ومقاومة المحتل، كما ألزم القانون الدولى دولة الاحتلال بتطبيق قوانين الاحتلال مثل حرية التنقل والعيش.

وتابع اللواء سمير فرج بأن محكمة العدل الدولية ستبدأ فى محاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وعلى جرائم الحرب بمجرد أن تهدأ الأمور فى قطاع غزة، خاصة أن الجرائم الإسرائيلية واضحة للقاصى والدانى.

خطاب حسن نصر الله

وواصل حديثه قائلا من يتوقع أن يقوم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى بإعلان الحرب على إسرائيل غدا.

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