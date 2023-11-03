النحاس: الأهلي لم يكن محظوظًا أمام صن داونز والموسم الحالي صعب على الأحمر

الأهلي، أكد عماد النحاس نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين لخروج الأهلي من منافسات الدوري الإفريقي، وكان يتمنى تتويج الفريق باللقب في النسخة الأولى للبطولة، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة من أصحاب المستويات العالية، ولكن سوء التوفيق لازم اللاعبين خلال مواجهة صن داونز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "النادي الأهلي لم يكن محظوظًا بعد إضاعة علي معلول ركلة الجزاء في بداية اللقاء، وفريق صنداونز كان الأجهز في المباراة ونجح في تدوير اللعب بشكل جيد في الشوط الثاني وقاموا بتناقل الكرة بشكل جيد في ظل تميزهم في خط الوسط".

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وأضاف: "الظروف الحالية تكررت في الأهلي كثيرًا، والفريق قادر على عبور المرحلة الحالية، وخسارة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة أثرت على الفريق بشكل واضح، لأنه عندما تكون البداية موفقة فأن الموسم يسير بشكل جيد، والعكس حدث مع الأهلي".

وتابع: "الكاف في بداية الموسم أخطأ في تحديد موعد السوبر الإفريقي، وحاليا تقام بطولة الدوري الافريقي في 21 يومًا فقط".

وأشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست لم يحقق الإضافة مع الأهلي، والفريق عليه الاستعداد بقوة لمواجهة المقاولون العرب، خصوصا أن المنافسة أيضا على بطولة الدوري لن تكون سهلة، خصوصا في ظل تفوق بيراميدز مؤخرا، وإمكانية قيام الزمالك بصفقات قوية خلال يناير، ولذلك ستكون المنافسة قوية بين الفرق الثلاث على اللقب.

وأكد: "الموسم الحالي صعب على الاهلي، والخطيب كان يعلم ذلك، المحافظة على الـ5 بطولات أمر في غاية الصعوبة، والأهلي قوي بإدارته وجمهوره والجهاز الفني، وسيعبر أزمة الخروج من الدوري الإفريقي".

وأوضح أن صنداونز اصبح ندًا قويًا لـ الأهلي في كل البطولات، ولا يوجد فريق آخر في القارة لديه نفس السجل القوي مع الأهلى سوى صنداونز.

وحسم كل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب الأفريقي، تأهلهما لنهائي الدوري الأفريقي للموسم الحالي 2023/2024.

وتأهل الوداد المغربي على حساب الترجي التونسي، فيما صعد صن داونز على حساب الأهلي.

موعد نهائي الدوري الإفريقي



ويواجه فريق الوداد نظيره صن داونز، يوم الأحد 5 نوفمبرالجاري، في منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

أما مواجهة الإياب فقد تقرر لها، يوم السبت 11 نوفمبر، في منافسات إياب الدور النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.