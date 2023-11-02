نبيل الحلفاوي يعلق على تأهل صن داونز لنهائي الدوري الإفريقي على حساب الأهلي

الأهلي، علق الفنان نبيل الحلفاوي على تأهل فريق صن داونز إلى نهائي الدوري الإفريقي على حساب الأهلي.

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر عقب نهاية اللقاء: نتيجة عادلة، مبروك لصن داونز.. يستحقون التأهل للنهائي.

وتعادل الأهلي سلبيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي على إستاد القاهرة، ليتأهل الفريق الجنوب إفريقي إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون رد في بريتوريا.

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الأهلي ضد صن داونز

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلًّا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدًا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.