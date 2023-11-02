أبو عبيدة يحذر جيش الاحتلال: ترقبوا الكثير من جنودكم عائدين في أكياس سوداء

الهجوم البري على غزة، كشف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في الـ 7 من أكتوبر لا تزال مستمرة ضد جيش الاحتلال.



المقاومة تتصدى للهجوم البري على غزة



وتعهد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بمواصلة العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي على كافة المحاور في الهجوم البري على قطاع غزة.



وقال أبو عبيدة في كلمته المسجلة: "لا نكاد نحصي إشارات الهجوم على قوات الاحتلال التي تردنا من مقاتلينا، وسنظل نفاجئ العدو في كل خطوة يتقدمها داخل غزة".

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وأضاف أبو عبيدة في حديثه: "أعداد القتلى في جيش الاحتلال أكبر بكثير مما تعلنه قيادة إسرائيل.. وترقبوا الكثير من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".



وشدد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة على أن المقاومة ستجعل غزة لعنة التاريخ على إسرائيل، وذلك في ظل الهجوم البري على غزة الذي بدأ منذ أسبوع.



وأوضح أبو عبيدة، أنه تم تدمير عدد 6 دبابات وجرافتين تابعتين لجيش الاحتلال خلال الهجوم البري الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.



وقال أبو عبيدة، إن قوات المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال على جميع المحاور في قطاع غزة، مؤكدا " أنه تم تدمير كتيبة دبابات وتم قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال الهجوم البري على غزة".



أبو عبيدة يكشف حصيلة معركة غزة

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة في كلمته: "تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر".

المتحدث باسم القسام أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو، وتمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر#حرب_غزة#الأخبار pic.twitter.com/ibo5QmVP2a — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 2, 2023

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين من قواته البرية التي تشارك في الهجوم البري على غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 20 قتيلا.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن العدوان على غزة لها تكلفة اقتصادية عالية.

خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي



وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: إن "هناك الكثير من الخسائر صفوف جيش الاحتلال ”، زاعما تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.

🟢 #عاجل | 🎥 مشاهد صادرة عن الإعلام العسكري في "كتائب القسام ":

مشاهد من التحام مجاهدي القسام بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105"#غزة_مقبرة_الغزاة 💠 قناة التلغرام: https://t.co/AGvRnTacrn pic.twitter.com/N6a1bX6P7r — iBra 💉 إبرة ® (@ib_reb) November 2, 2023



وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "نواجه شيئا لم يسبق له مثيل".

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

وذكر بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم الأربعاء: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”، وذلك بعد إعلان مقتل 9 جنود في جيش الاحتلال.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن بيني جانتس قوله: “حتى الآن، يواصل مقاتلو جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف".